メ～テレ（名古屋テレビ） 「ぎふ長良川の鵜飼」が11日から始まります。鵜飼の期間中に運航する最高級の観覧船がお披露目されました。 お披露目されたのは貸し切り専用の観覧船「鵜一」です。 最高級の観覧船は1隻のみで、デザインなどにかけられた費用はおよそ2800万円です。 船体は岐阜県産の高級木材、高野槙が使われています。 障子戸とテーブルは特注で、テーブルは食事の時と鵜飼を観覧す