天然アユの初競りが岐阜市の中央卸売市場で行われ、史上最高値となる1キロ35万円で競り落とされました。 【写真を見る】【速報】天然アユの初競りで史上最高値の1キロ35万円過去最高の約6倍の価格に 威勢のいい声が響いた11日朝の岐阜市中央卸売市場。 長良川でとれたばかりの天然アユが並び、午前6時に競りが始まると、40人ほどの仲卸業者らが、次々と競り落としていきました。 岐阜市によりますと、初日の入荷量は去年より