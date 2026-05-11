ガールズケイリン選手として一線級で活躍を続けた日野未来さん（３３）は、昨年６月に惜しまれつつ現役生活を引退。以後は公営競技を中心にさまざまなメディアで活躍をしている。その一方で、以前から大のばんえい競馬ファンを公言。昨年５月に地方競馬の馬主となり、オーナーとして初めて購入した馬がグランプリスラム（牝２歳、今井茂雅厩舎）。馬主として新たな一歩を踏み出した日野さんに、デビューへ向けて奮闘するブチが特