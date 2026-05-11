塩貝健人はバイエルン戦で途中出場を果たしたドイツ1部ヴォルフスブルクの日本代表FW塩貝健人が王者バイエルンを相手に、DF4人を引き付けるドリブルからのチャンスメークで決定機を生み出した。ヴォルフスブルクは現地時間5月9日、ブンデスリーガ第32節でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ベンチスタートだった塩貝は1点ビハインドの後半29分からピッチに立った。そして迎えた同44分、塩貝はセンターサークル手前で相手のバッ