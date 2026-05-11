東京Vの主将・森田晃樹「チーム全員で教訓として受け止めて」厳しい結果となった。東京ヴェルディは5月10日に行われたJ1リーグ第16節・FC東京戦に1−2で敗れ、今季2度目の連敗を喫した。前節の川崎フロンターレ戦（0−1）では無得点に終わり、敗戦の責任を背負っていたキャプテンのMF森田晃樹は、この試合で前半29分に先制ゴールを記録。しかし、チームは前半のうちに追い付かれると、自身がベンチに退いた後半アディショナルタ