70年代以降のドイツ代表はかなりの部分がバイエルンだったと言える1954年ワールドカップ（W杯）で西ドイツ代表として初優勝。1974、90年も西ドイツ時代の優勝だった。ドイツ代表としては2014年のブラジル大会。通算4回目の優勝だった。歴代ドイツ（西ドイツ含む）のベストイレブンを選ぶにあたって、外せない選手が2人いる。ゲルト・ミュラーとフランツ・ベッケンバウアーだ。そのために多くの名選手を外さざるを得なかった。