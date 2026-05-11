ドナルド・トランプ米大統領は、13日（現地時間）に中国・北京に到着し、翌日に習近平国家主席と首脳会談を行う。米ホワイトハウスのアナ・ケリー副報道官は10日、トランプ大統領の中国訪問および米中首脳会談に関する事前の電話ブリーフィングで、「トランプ大統領は水曜日（13日）の夕方に北京に到着する予定だ」と明らかにした。ホワイトハウスは当初、3月末に予定されていたトランプ大統領の訪中日程をイラン戦争の影響で一度