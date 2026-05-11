ドナルド・トランプ米大統領は10日（現地時間）、米国の終戦提案に対するイランの回答について、受け入れ不可能な内容だとの認識を示した。トランプ大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルで、「たった今、イランのいわゆる『代表団』から届いた回答を読んだ」とし、「私はこれを気に入らない。まったく容認できない」と投稿した。イランの回答のうち、どの部分が「容認できない」のかについては、具体的な説明を避けた。これに先