◇ナ・リーグフィリーズ6−0ロッキーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が10日（日本時間11日）、ロッキーズ先発の菅野智之投手から初回、2回と2打席連続の15、16号を放った。チームも完勝した。2発目は、右腕が投じた88マイル（約141・6キロ）のスプリットを叩いた飛距離378フィート（約115・2メートル）、角度19度の右越え弾丸ライナー弾。シュワバーはこれで両リーグ