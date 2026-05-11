◇ナ・リーグドジャース2―7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）のブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場したが、4打数無安打に終わり、4試合連続安打はならなかった。試合も2―7で敗れた。ブレーブス先発のエルダーに対し、初回の第1打席はフルカウントからの6球目の直球に空振り三振、3回も直球に二直、6回は変化球にタイミングが合わずに中飛に倒れた。7回2