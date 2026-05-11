きのう夜、軽トラックでパトカーにぶつかったとして、20歳の男らが警視庁に現行犯逮捕されました。男らの確保時に、警察官が拳銃を発砲しましたが、発砲によるけが人はいませんでした。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居・職業不詳の小林悠斗容疑者（20）です。小林容疑者はきのう（10日）午後6時半ごろ、東京・世田谷区若林の路上で、軽トラックでパトカーに衝突し、公務の執行を妨害した疑いがもたれています。警