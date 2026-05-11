2032年度の竣工を目指す東京メトロとサンケイビルは2026年4月、表参道駅直結の複合施設を開発すると発表しました。今後、2027年度の新築着工、2032年度の竣工を目指すとしています。【地図】そこか！ココが「表参道駅直結」複合施設の検討区域の位置です表参道駅には地下鉄銀座線、千代田線、半蔵門線の3路線が乗り入れています。複合施設の開発検討区域は、表参道交差点の至近でメインストリートである青山通り沿いとなります