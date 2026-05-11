日本航空（JAL）は、那覇空港のラウンジで沖縄県産ラム酒を5月1日から用意している。2025年8月に実施した第1弾に続き企画するもので、協力蒸留所・酒造は8社、提供銘柄は10種から12種に広げた。新たに石垣蒸留所が加わる。提供銘柄は、伊江島蒸留所の「イエラム サンタマリア ゴールド」「イエラム サンタマリア クリスタル」、石垣島ディスティラリーの石垣蒸留所「名蔵」、グレイス・ラム「CORCOR」、佐平建設「ANGE」、請福酒造