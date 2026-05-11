2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。上辺だけの指導は危険「メンバーの話をよく聞こう」「否定せずとにかく聞こう」「心理的安全性を守ろう」――。そう思うほど、なぜか上司である自分だけが消耗していくことがあります。部下に嫌われ