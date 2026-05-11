「コレ」の名称わかりますか？突然ですが、「傘の先端の尖った部分」の正式名称、知っていますか？雨の日に傘を閉じたとき、地面にコツンと触れるあの先端部分。なんとなく「傘の先っぽ」と呼んでしまいがちですが、実はちゃんとした名前があります。気になる正解は次のページです！答えは・・・「石突き」でした！石突きは、傘を閉じたときに地面に接する先端部分のことです。もともとは槍や薙刀などの、刃と反対のほうにつける保