「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が閉校するニュースを聞き、非常に残念でなりません。沢山のメジャー優勝をした女子プロを輩出した反面、男子プロはまったく育っていません。今回その謎を、ジャンボ尾崎の黄金時代を築いた“名伯楽”後藤修のレッスンから解き明かし、日本のゴルフ界は今後どう進むべきか、考えたいと思います。【前編記事】『ゴルフ界屈指の名伯楽が「ジャンボ尾崎と絶縁状態になった」本当の理由…間近で見た「