気象予報士でタレントの穂川果音（40）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒キャミソールでのパスタ“チュルチュル”ショットを公開した。「久しぶりに食べたボロネーゼが美味しくて…一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすごいの。コースでなく、アラカルト派ですDal-matto」と黒いキャミソール姿でパスタや白ワインを口にしている写真をアップ。「この日の私服は@zaraちょうど良いカジュアル感が