アメリカ政府高官は10日、今週行われる米中首脳会談で、イラン情勢や台湾問題などが議題になる見通しを明らかにしました。トランプ大統領は13日夜に北京に到着し、14日に中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。こうした中、アメリカ政府高官は10日、「中国が、イランやロシアの政権に提供している資金、部品、武器輸出の可能性について何度も話し合っている」と説明し、今回の首脳会談でも議題になる見通しを示しました。ま