クルージングは、働く“現役世代”にとっても、旅の選択肢といえるのか？それを検証すべく、商船三井クルーズの「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」に乗り込んでの体験取材第4弾！前回は寄港地、韓国・済州（チェジュ）島の城山日出峰（ソンサンイルチュルボン）を訪れ、夜は船内で落語を鑑賞したとお伝えしました。今回は筆者にとってはいよいよ乗船最後の24時間となる、韓国から沖縄への終日航海のもようをお届けし