お目当ての選手は別にいた。だが現場で取材をしていると、時として別の選手に心を奪われることがある。決して当初の目的だった選手のパフォーマンスが悪かったわけではない。それほど松村祐太のスピードは鮮烈だった。今季から独立リーグのルートインBCリーグに参戦する千葉スカイセーラーズに入団した松村だが、昨年まではまったく無名の存在だった。それどころか、数年前までは「プロ野球選手なんて考えたこともありませんで