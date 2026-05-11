ゴールデンウィークはエンタメ業界のかき入れ時。大型イベント開催だけでなく、サブスクの動きも大きく、SNSの再生回数も伸びるため、どのジャンルでも活発な動きが見られた。そんななかで相次いで起きたのが、「ミセス、音漏れ鑑賞禁止令」と「大型フェス強風中止で落胆と歓喜」という2つのニュースだ。ミセスの運営サイドは音漏れ目的の来場や終演後の滞留に対して注意喚起を発信したが、これは賛否を呼ぶ結果となった。一方、M!