難民に焦点を合わせた映画が、同時期に公開された。初めて監督した長編で在日ミャンマー難民を描き、注目を集めた藤元明緒の新作『LOST LAND／ロストランド』と、英国の社会派監督ケン・ローチが撮った『オールド・オーク』。いずれもフィクションだが、綿密な取材を基に、ドキュメンタリーのようなリアルさで迫ってくる。ロヒンギャの姉弟が演じた難民キャンプからの脱出『ロストランド』の登場人物の大半は、ミャンマーの少数民