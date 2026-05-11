「彼氏はいない。」とウソをつく女性はどれくらいのいるのでしょうか。そんな女性の実態を調査すべく、スゴレンとヒトメボが１０代?３０代１，９８９名の女性に対して、「『彼氏はいない』とウソをついたことはありますか？」というアンケートを実施しました。６０．９％女性が「彼氏はいない」とウソをついている結果となりました。ではどのような瞬間にウソをつくのでしょうか、そこで今回、「女性が『彼氏はいない』とウソをつ