自分が元気なときに、弱った人の心に寄り添うのは難しいもの。とはいえ、愛する彼女に「五月病」の傾向が見られるのに、適当な慰めでやり過ごしたら、「それでも彼氏!?」とガッカリされてしまうかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「励ましのつもり？五月病気味の彼女をムッとさせるセリフ」をご紹介します。【１】「五月病？そんなの気のせいだろ」とあっさり聞き流す「気持ちの問