『私の完璧なお葬式』チョ・ヒョンソン＝関口聡撮影 新人作家のファンタジー小説が、冬の最中から春にかけて人気を博している。チョ・ヒョンソンの『私の完璧なお葬式』。チョは大学卒業後に公務員として6年間働いたが、「燃え尽きて」退職後、作家に転身したという経歴の持ち主だ。主人公のナヒは、総合病院の入り口にあるコンビニで働いている。高校卒業後、大学への進学資金をためるため、時給の高い深夜の時間帯を