なぜ中東に3隻もの巨大空母が集結したのか緊迫するイラン情勢を背景に、中東近海にアメリカ海軍の原子力空母が相次いで展開し、世界的な注目を集めている。米軍の公式発表によると、すでにインド洋北部や紅海に展開していた空母「エイブラハム・リンカーン」と「ジェラルド・R・フォード」に続き、最新鋭のニミッツ級空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」が中東海域に到着した。軍事専門家によれば、これほどの規模の空母打撃群が同海