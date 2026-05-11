防衛装備移転三原則の運用方針改正2026年4月21日、日本政府は国家安全保障会議および閣議で「防衛装備移転三原則」とその運用指針を改正しました。1967年の「武器輸出三原則」、それに変わる新たな原則として2014年に制定された「防衛装備移転三原則」以来続いてきた武器輸出制限が大きく変わる転換点となります。これまでは、救難・輸送・警戒・監視・掃海の「5類型」に限定する運用指針が壁となっていました。戦闘機やミサイル、