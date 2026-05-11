突然ですが、「慶大」が何の略か知っていますか？多くの有名人を輩出しています。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「慶應義塾大学」でした！慶大とは、「慶應義塾大学」の略称です。慶應義塾大学は、1858年に福澤諭吉が江戸・築地鉄砲洲に開いた蘭学塾を起源とする、日本最古の私立大学のひとつです。その後、1868年に現在の「慶應義塾」という名称が定められ、長い歴史と伝統を誇る名門校として発展してきました。現在