山手線の初乗り運賃の変化山手線の運賃が久しぶりに値上がった。2026年3月13日までは山手線初乗りは150円、IC146円だったが、翌日から160円と155円になった。ICカードだと9円だけの値上げである。山手線の料金はここのところ、ほぼ値上がらなかった。山手線の初乗り運賃の変化を並べてみる。1951年（昭和26年）に10円だった。そのまま15年間10円。1966年（昭和41年）3月に20円になった。20円時代は3年。1969年（昭和44年）5月に30