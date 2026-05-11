自らを「神の子」に模すトランプの陰には、清らかな心で神を信じる人々がいる。世界一の大国はなぜ、理解の及ばぬ言動を続けるのか。加藤喜之（かとう・よしゆき）／立教大学教授。'79年、愛知県生まれ。東京基督教大学准教授などを経て、現職。'25年発売の著書『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）が新書大賞2026の3位にランクイン会田弘継（あいだ・ひろつぐ）／共同通信客員論説委員。'51年、埼玉県生ま