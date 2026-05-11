日本人最速で二桁本塁打に到達し、ルーキーイヤーをロケットスタートで飾ったホワイトソックスの村上宗隆（26）。【写真】村上宗隆の打撃フォームを「ヤクルト4番」の先輩・広澤克実氏が解説ドジャース・大谷翔平（31）を上回るペースで本塁打を量産できている背景に打撃フォームの変化があると語るのは、「ヤクルト4番」の先輩、広澤克実氏だ。「ステップ幅が修正されています。昨季の不調の原因はオーバーステップ。ステップ