テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが衣装ショットを公開した。１０日に自身のインスタグラムを更新し「『サタデーステーション』衣装」とブランドを紹介。「シアー素材の軽やかな着心地ほんのり透け感のある生地なのでシンプルながらもニュアンスのある大人のシアーニット大胆なワイドシルエットがモードなパンツスタイリングに映えるイエローでした」とつづり、シアー素材のニットにイエローのパンツを合わせた春らしい