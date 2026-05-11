少し前に、全国大学生活協同組合連合会「学生生活実態調査」が発表され、「書籍代の平均が初めて月1000円を切った。本離れしている！」とマスコミやソーシャルメディアを中心に話題になった。そういう単純な話じゃないんじゃないかなあ、と思ったので長期のデータを調べてみたが、なかなか示唆深い、意外なことが見えてきた。確かに本を読まない大学生は増えてはいるが…ひとまずさかのぼれるだけさかのぼって、大学生の不読率（全