ドジャースの大谷翔平（31）が快投を続けている。3・4月は2勝1敗、防御率0.60でナ・リーグ投手部門の月間MVPに。5月5日（現地時間）のアストロズ戦は味方の援護がなく負け投手となったが、防御率は0.97という驚異の水準をキープする。【写真】大谷翔平が本拠地でのみ見せるホームラン後の“真美子さんポーズ”期待されるのは、個人タイトルで大谷がまだ手にしていない年間最優秀投手「サイ・ヤング賞」だ。同賞は記者投票で決