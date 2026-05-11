かつては人気が低迷したとも言われていたプロ野球だが、WBCの盛り上がりや大谷翔平選手の活躍などもあって、その熱は再燃しているように感じられる。そんなプロ野球の世界は、入るのも狭き門だが、引退後にも関わり続けられるのは、さらに一握りにすぎない。多くの選手は引退後に「セカンドキャリア」を模索する。2004年、ドラフト1巡目で福岡ダイエーホークス（現ソフトバンクホークス）に入団し、15年間の現役生活を経て2019年に