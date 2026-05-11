京都御所の西側にある蛤御門を出ると、向かいに近畿放送（現・京都放送＝KBS京都）の本社がある。5階の特別応接室の窓から御所を望めば、森の向こうに、大文字山として知られる如意ヶ嶽から比叡山へと続く稜線が静かに横たわっていた。古都らしい穏やかな景色とは裏腹に、この日、その部屋の空気だけは異様に重かった。地方放送局には似つかわしくない、巨額債務をめぐる議論が始まろうとしていたからだ。参加した役員たちが最も把