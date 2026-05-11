JCWの販売は好調ミニは、モデルラインナップをこれ以上拡大する計画はないという。新しいブランド責任者のジャン＝フィリップ・パラン氏は、選択肢やカスタマイズの幅を広げることで、成長を継続すると述べている。【画像】人気が高まる高性能バージョン【ミニ・ジョン・クーパー・ワークスを詳しく見る】全22枚BMWグループ内で上級管理職を歴任してきたフランス人のパラン氏は、昨年末にミニの本部長に就任した。ミニ・ジョン・