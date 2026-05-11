こたつでウトウトとしている96歳の曾祖母。どうしても起こしたい3歳のひ孫がいろいろと考えた挙句、驚きの行動に出た様子を収めた動画が14万回再生を超える反響を呼んだ。「まさかの起こし方」「お祖母ちゃんと遊びたかったのが伝わる」「ユーモアのある子だ」などと、さまざまなコメントも寄せられている。動画を撮ったときの状況や曾祖母と娘さんの関係性などについて、投稿主のお母さんに話を聞いた。【別カット】そんな作戦