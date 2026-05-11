内閣府の調査によれば、「家庭生活において男性の方が優遇されている」と感じる人は全体の約6割に上ります。世帯の手取り月収40万円でやりくりをするアヤカさん（仮名・32歳）も、夫からの“経済的な支配”に苦しんでいました。自分は毎週飲み歩くのに、妻の月に一度のファミレスすら「贅沢だ」と許さない極端な節約夫。家計の主導権を握られ、息抜きすら許されない妻の心の内に迫ります。「家で食べればいいだろ」月に一度のファ