次期型カローラが示すトヨタの未来戦略とは？トヨタの次期型「カローラ」を巡る話が錯綜している。「年内にもフルモデルチェンジする」という情報もあれば、「2025年のJMS（ジャパンモビリティショー）に出展されたカローラコンセプトがあまりにアバンギャルドだったため、全面的な見直しを行っており、発売は2028年になる」といった話もある。もちろん、トヨタは何の情報も出していない。2025年のJMSで「2027年に発売予定」と