住宅に限らず、買い物の場面でよく繰り返される「今月中なら特典付き」「いまだけの特別値引き」といったセールストーク。思わず心が動く一方で、「それ、本当に今だけ？」と感じた経験はないだろうか。実は住宅業界では、“期間限定”や“値引き”が半ば常態化しているケースもあるという。客だけでなく営業マンまでも巻き込む、その知られざる実態に迫る。 【画像】『住宅業界ぶっちゃけ話元営業マンが暴露