＜みずほアメリカズ・オープン最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ミシェル・ウィー（米国）がホストを務める米国女子ツアーは全競技が終了した。ジーノ・ティティクル（タイ）が「69」で回りトータル13アンダーで優勝。大会連覇を果たし、今季2勝目（通算9勝目）を挙げた。〈写真〉何が変わった？原英莉花の“浅い沈み込み”に注目トータル9アンダー・2位にルオニン・イン（中国）