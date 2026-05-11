三重県松阪市の山で10日、63歳の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。男性は登山中に行方不明となり、警察などが捜索していました。警察によりますと、松阪市の池木屋山で10日午前11時ごろ、登山をしていた人が登山道から10mほど下の沢のあたりに男性が倒れているのを見つけ、警察に通報しました。男性は志摩市の無職・前田亮さん(63)で、消防が救助に当たりましたが、その場で死亡が確認されました。前