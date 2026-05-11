タレントのはるな愛（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。母との“顔出し”2ショットを公開した。【写真】「お母様も美人」はるな愛＆実母の“顔出し”2ショットはるなは「#母の日 ありがと 愛してる」とコメントし、2ショットをアップ。広大な海をバックに、ピースサインを決める母とはるなが顔を寄せ合う姿が収められており、仲の良い親子関係がうかがえる。この投稿には、「素敵な親子」「お母様も美人」「愛さん