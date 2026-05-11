＜天気＞北海道〜九州は晴れるでしょう。たっぷりの日差しが降り注いで、洗濯物もよく乾きそうです。ただ、関東など東日本の山沿いでは所々でにわか雨があるでしょう。梅雨前線が停滞する沖縄は雨で、激しく降るところがありそうです。＜予想最高気温＞10日（日）と同じか高くなるでしょう。東北〜九州・沖縄は25℃以上の夏日のところが多くなりそうです。日中は半袖で過ごせるでしょう。札幌 22℃（6月中旬）仙台 24℃（6月下旬）