歌手華原朋美（51）が10日夜、Xを更新。自身のポストに対して寄せられた一部のコメントに対し思いを述べた。華原は10日午後の更新で、「久々テレビの収録をしてきました帽子が可愛くてお気に入り」と記し、自身の顔をアップで撮った最新ショットも掲載した。この最新ショットに対し、顔の印象が変わったように見えるなどとの声や、痩せたように見えるなどとのコメントが複数寄せられた。こうした状況をうけ、一部ユーザーがコメ