「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。芝生の上でくつろぐ姿を披露した。「珍しくインドア人間が外に」生見さんは、「かっこつけアウトドア」といい、木々を背景に芝生に座るショットを含む8枚の写真を投稿した。「珍しくインドア人間が外に」「拍手です」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、水色のインナーの上にデニムのシャツをはおり、黒のボトムを着用