富士山は過去に約180回噴火している 最も新しい大規模噴火は300年前 富士山は、過去約5600年の間に、およそ180回の噴火があったことがわかっています。そのうち、有史以降に記録が残されている噴火は10回で、最も古いのは奈良時代にあたる781年です。 その後、大規模な噴火は3回起きています。ひとつは平安時代の800～802年に起きた延暦大噴火、そして同じく平安時代の864年6月から866年にかけて発生した貞観大噴