ゴールデンウイークが終わりました。福岡市・天神に「5月病対策」に乗り出した企業があります。 ■中村安里記者「こちらの会社では、5月病対策の一環として昼食が無償で配布されています。社員の皆さんは楽しそうに会話を弾ませています。」 女性向けのキャリアスクールを運営する会社「SHE」は5月8日、「最高の出社体験」と銘打って、社員にランチや、心を落ち着かせる香りの入浴剤をプレゼントしま