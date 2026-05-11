米イラン戦争終結の見通し立たず、トランプ米大統領「気に入らない」 トランプ米大統領は「イラン提案の和平案は気に入らない、イランからの回答は全く受け入れられない」と述べた。WSJによると、イランは高濃縮ウランの一部を第三国に移送するという案を米国に提示したという。核施設の解体は拒否した。
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